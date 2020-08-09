شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تطلق الأغنية الرسمية لمبادرة «مراكب النجاة» بصوت محمد فؤاد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، بإطلاق الأغنية الرسمية للمبادرة، والتي تدق ناقوس الخطر أمام ظاهرة أودت بحياة الآلاف من الشباب.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن اختيار كلمات الأغنية جاءت تحمل رسالة إنذار إلى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بعرضها لمشاهد مؤثرة من رحلات الموت، وما يلاقيه الشباب من أهوال خلال تلك الرحلات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الأغنية تأتي ضمن الحملة الدعائية الإعلامية التي تطلقها الوزارة؛ لترويج ونشر أهداف مبادرة «مراكب النجاة»، والأغنية بصوت الفنان محمد فؤاد، وألحان وتوزيع الفنان كريم عبدالوهاب، وكلمات الأستاذ محيي حوار، وإخراج تامر نصر وياسين حسين.

ولفتت الوزيرة إلى أن الأغنية اختتمت برسالة بصوت النجم الكبير أحمد فؤاد سليم، موجها نصيحة للشباب المصري بضرورة تعلم حرفة، والتحلي بالصبر لتحقيق الأحلام وبلوغ الآمال المرجوة، إلى جانب عرض نماذج من كافة المشروعات التنموية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أعربت وزيرة الهجرة عن خالص شكرها للجهات المشاركة في إنجاح العمل، بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، والقوات البحرية المصرية، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، وشركة «بي سي سي» للدعاية والإعلان.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن مبادرة «مراكب النجاة» تعبر عن استراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن المبادرة أطلقتها وزارة الهجرة بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية في ختام منتدى شباب العالم 2019.

ومن كلمات الأغنية التي تأتي مصاحبة لعدة لقطات من المشروعات الصناعية التي تم افتتاحها مؤخرًا في مصر:

إيدينا ممدودة لإيدك.. وهنفتح أبواب ع الحياة

خليك ع البر كفاية.. واركب مراكب النجاة

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