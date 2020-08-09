شكرا لقرائتكم الأشعة تحدد موقف محمد صادق من مواجهة الإسماعيلى ضد المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم الأحد ، محمد صادق نجم الاسماعيلى والمنتخب الاوليمبى للأشعة لتحديد حجم إصابته التى تعرض لها فى ودية نادى مصر التى انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد أمس السبت ، وتزيد الشكوك حول عدم قدرة اللاعب على اللحاق بمواجهة المصرى البورسعيدى حيث تعرض صادق للإصابة فى العضلة الضامة خلال خوضه عمليات الإحماء، قبيل انطلاق المباراة الودية أمام نادى مصر،ويتطلع طبيب الدراويش لبذل قصارى جهده من أجل سرعة تجهيز اللاعب قبيل انطلاق المباراة المنتظرة أمام المصرى البورسعيدى يوم الجمعة القادم فى الأسبوع الــ19 بمسابقة الدورى المحلى.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

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وخاض الإسماعيلى خمسة مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدوري تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1 ثم واجه نادى مصر مجدداً وفاز عليه بهدفين دون رد ، هدفا الدراويش سجلهما كل من عمر الوحش من ركلة جزاء إثر الحصول على لمسة يد، فيما أحرز محمد مجدى الجمل ثانى أهداف الدراويش من عرضية متقنة قام بارسالها ظهير الفريق أسامة إبراهيم.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.