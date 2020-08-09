شكرا لقرائتكم شوبير يدعم خالد الغندور في أزمته الصحية: "محنة مرض مش وقت أهلي ولا زمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الإعلامي أحمد شوبير، عن تضامنه مع زميله خالد الغندور بعد تعرضه لوعكة صحية وانتقال إلى أحد المستشفيات، وغرد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، قائلا: " مش من طبيعتي اني اعلق علي تعليقات حضراتكم لكن الزميل العزيز خالد الغندور في محنة مرض حقيقيه ويحتاج الدعاء من الجميع، ده مش وقت اهلي ولا زمالك ده وقت الدعاء بقلب سليم".



احمد شوبير على تويتر

وكان قد نشر الكابتن خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال تواجدة داخل أحد المستشفيات عقب تعرضة لوعكة صحية .

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وطالب خالد الغندور أصدقائه وأقاربه وجمهور نادى الزمالك بالدعاء له عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تقدم على أثرها باعتذار عن عدم التواجد فى عمله بقناة الزمالك خلال الأسبوع الحالى قائلا: "كل اللى محتاجه من أصحابى وأصاقائى هو الدعاء لى بالشفاء إن شاء الله".

وعاد طارق يحيى المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، للظهور في برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك مجددًا عقب إعلانه تولي تقديم الاستوديو التحليلي في القناة فقط، حيث قدم طارق يحيى الحلقة بدلاً من خالد الغندور الذى أعلن غيابه عن البرنامج لمدة أسبوع لظروف خاصة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.