شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يطمئن على ثنائى طلائع الجيش بعد حادث السير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على الاطمئنان على الثنائى حسام باولو ومحمود سامى لاعبا فريقه بعد تعرضهم لحادث سير على طريق الإسماعيلية أمس السبت عقب مشاركتهم فى ودية الإنتاج الحربى ، وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر أمس السبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدوري التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الاول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

وكشف حسام باولو مهاجم الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي تفاصيل تعرضه لحادث مروع علي طريق الإسماعيلية منذ قليل وقال باولو في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365":" اصطحبت زميلي محمود سامي لاعب الطلائع وثلاثة من اصدقاؤنا من خارج الوسط الكروي لحضور حنة زميلنا احمد هاني في الاسماعيليه و أثناء طريقنا تعرضنا لاصطدام بالرصيف وانحرفت السيارة وتهشم الجزء الامامي بالكامل ونجونا من الموت بأعجوبة و ننتظر ونش في الوقت الحالي لنقل السيارة والعودة للقاهرة" .

واطمأن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع على جاهزية لاعبيه الذين لم يشاركوا فى الوديات السابقة بسبب الإصابات مثل عمرو جمال وإسلام سرى ومحمد سعد سمير وأحمد سامى وعاصم صلاح.

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ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بالدوري بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة ، ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الاهلى المقرر لها 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 لمسابقة الدوري العام .

وتغلب فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بهدف نظيف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الإعداد لاستئناف مسابقة الدورى العام، وسجل ناصر منسى لاعب الطلائع هدف المباراة وحيد.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا