الأهلي ضد إنبي .. خط ظهر الأخمر يواجه خطورة كبيرة أمام الفريق البترولي

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جدة - عمرو شويل الاهلي وانبي يواجه خط ظهر النادي الأهلي خطورة كبيرة في مباراة إنبي المقرر إقامتها في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، التي عادت مجدداً إلى الحياة بعد توقف طويل بدأ في مارس الماضي بسبب انتشار وباء الأهلي ضد إنبي علي معلول، وأيمن أشرف ومحمد هاني وأحمد فتحي، قد يتعرض أي منهم للغياب عن مباراة الأهلي المقبلة إذا تحصل على انذار في مباراة اليوم، نظراً لامتلاك كل منهم إنذارين سابقين قبل فترة التوقف، والتي من المقرر أن تجمع الأهلي بالانتاج الحربي يوم الجمعة المقبلة، صمن منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة المحلية. الاهلي وانبي بينما يمتلك كل من، محمد الشناوي، محمود متولي، حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد الشيخ، محمد مجدي قفشة وجونيور أجاي، انذار واحد لكل لاعب قبل استئناف الايجيبشن ليج. الأهلي ضد إنبي وكانت أخر مواجهة لعبها الأهلي في بطولة الدوري العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدوري العام وكذلك جميع المسابقات في مصر وجميع أنحاء العالم للحد من أنتشار الاهلي وانبي ويسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الاهلي وانبي ويعاني الأهلي قبل مواجهة انبي من غيابات بالجملة في صفوفه وعلى رأسهم ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحسين الشحات بداعي الإصابة، بينما تعرض رامي ربيعة للإيقاف بعد طره في مباراة سموحة الأخيرة، ومحمود عبد المنعم كهربا الموقوف من لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات، بينما لا يحق لرمضان صبحي نجم هجوم الفريق الأحمر في المشاركة بعد انتهاء اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي منذ يوم 30 يونيو الماضي، فيما لم يوافق ناديه على مد الإعارة حتى هذه اللحظة. الأهلي ضد إنبي يواجه خط ظهر النادي الأهلي خطورة كبيرة في مباراة إنبي المقرر إقامتها في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، التي عادت مجدداً إلى الحياة بعد توقف طويل بدأ في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد وامتد لـ 147 يوماً، حيث بات اللاعبون الأربعة المتواجدين في خط ظهر الفريق الأحمر عرضة للإيقاف نظراً لحصول كل منهم على إنذارين قبل مباراة اليوم.علي معلول، وأيمن أشرف ومحمد هاني وأحمد فتحي، قد يتعرض أي منهم للغياب عن مباراة الأهلي المقبلة إذا تحصل على انذار في مباراة اليوم، نظراً لامتلاك كل منهم إنذارين سابقين قبل فترة التوقف، والتي من المقرر أن تجمع الأهلي بالانتاج الحربي يوم الجمعة المقبلة، صمن منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة المحلية.بينما يمتلك كل من، محمد الشناوي، محمود متولي، حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد الشيخ، محمد مجدي قفشة وجونيور أجاي، انذار واحد لكل لاعب قبل استئناف الايجيبشن ليج.وكانت أخر مواجهة لعبها الأهلي في بطولة الدوري العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدوري العام وكذلك جميع المسابقات في مصر وجميع أنحاء العالم للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد ويسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدوري المصري ، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 في تاريخه، يدخل الأهلي المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة فيما يدخل إنبي المباراة وهو في المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلي لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.ويعاني الأهلي قبل مواجهة انبي من غيابات بالجملة في صفوفه وعلى رأسهم ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحسين الشحات بداعي الإصابة، بينما تعرض رامي ربيعة للإيقاف بعد طره في مباراة سموحة الأخيرة، ومحمود عبد المنعم كهربا الموقوف من لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات، بينما لا يحق لرمضان صبحي نجم هجوم الفريق الأحمر في المشاركة بعد انتهاء اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي منذ يوم 30 يونيو الماضي، فيما لم يوافق ناديه على مد الإعارة حتى هذه اللحظة.

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