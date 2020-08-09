الأهلي وإنبي .. الأحمر يظهر فى الدوري اليوم برقم مميز

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جدة - عمرو شويل الاهلي وانبي يظهر فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي مساء اليوم الأحد مجدداً في بطولة الدوري العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق انبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد القاهرة بالمواجهة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الأهلي ضد إنبي يملك الأهلى في جعبته رقم مميز فهو الفريق الوحيد الذى لم يهزم بمسابقة الدوري قبل توقفها، وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005 الاهلي وانبي وفاز الاهلى على انبى بهدفين دون رد في أخر مواجهة جمعت الفريقين بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى ، حسين الشحات في الدقيقة الرابعة، وأضاف البديل مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع. الأهلي ضد إنبي الأهلى هو صاحب أقوى خط هجوم فى المسابقة برصيد 46 هدفا سجلها لاعبوه فى 17 مباراة ما يشير إلى قدرة الفريق على كسر الرقم القياسى فى عدد الأهداف خلال موسم واحد بالدوري، والمسجل باسمه أيضًا. الاهلي وانبي ويحمل الأهلى الرقم القياسى فى عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد فى الدوري، بعد تسجيل الفريق 75 هدفا فى نسخة (2017-18) تحت قيادة حسام البدري، ووصل المعدل التهديفى إلى 2.20 هدفا فى المباراة الواحدة. الأهلي ضد إنبي وكان الأهلى سجل خمسة أهداف فى مباراتين، الأولى أمام أسوان فى اللقاء الذى انتهى (5-1) أمام أسوان فى استاد أسوان بالأسبوع الثالث، والثانية أمام طنطا فى اللقاء الذى انتهى (5-0) فى الأسبوع الـ13 فى استاد القاهرة. الاهلي وانبي في المقابل يحتل انبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف ، ويعتلى قائمة هدافى الفريق محمد شريف مهاجم الاهلى المعار للفريق البترولى برصيد 9 أهداف يحتل بها المركز الثانى في قائمة الهدافين ويغيب عن لقاء الليلة تنفيذاً لبنود عقد الإعارة مع القلعة الحمراء والذى ينص على عدم مشاركته في اللقاء. يظهر فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي مساء اليوم الأحد مجدداً في بطولة الدوري العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق انبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد القاهرة بالمواجهة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.يملك الأهلى في جعبته رقم مميز فهو الفريق الوحيد الذى لم يهزم بمسابقة الدوري قبل توقفها، وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005وفاز الاهلى على انبى بهدفين دون رد في أخر مواجهة جمعت الفريقين بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى ، حسين الشحات في الدقيقة الرابعة، وأضاف البديل مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.الأهلى هو صاحب أقوى خط هجوم فى المسابقة برصيد 46 هدفا سجلها لاعبوه فى 17 مباراة ما يشير إلى قدرة الفريق على كسر الرقم القياسى فى عدد الأهداف خلال موسم واحد بالدوري، والمسجل باسمه أيضًا.ويحمل الأهلى الرقم القياسى فى عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد فى الدوري، بعد تسجيل الفريق 75 هدفا فى نسخة (2017-18) تحت قيادة حسام البدري، ووصل المعدل التهديفى إلى 2.20 هدفا فى المباراة الواحدة.وكان الأهلى سجل خمسة أهداف فى مباراتين، الأولى أمام أسوان فى اللقاء الذى انتهى (5-1) أمام أسوان فى استاد أسوان بالأسبوع الثالث، والثانية أمام طنطا فى اللقاء الذى انتهى (5-0) فى الأسبوع الـ13 فى استاد القاهرة.في المقابل يحتل انبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف ، ويعتلى قائمة هدافى الفريق محمد شريف مهاجم الاهلى المعار للفريق البترولى برصيد 9 أهداف يحتل بها المركز الثانى في قائمة الهدافين ويغيب عن لقاء الليلة تنفيذاً لبنود عقد الإعارة مع القلعة الحمراء والذى ينص على عدم مشاركته في اللقاء. الأهلي ضد إنبي

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