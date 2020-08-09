شكرا لقرائتكم تعرف على سر ظهور الكونغولى موليكا بقميص الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية، جدلاً واسعًا بعد ظهور الكونغولى جاكسون موليكا، بقميص نادى الزمالك، خلال أداء اللاعب لبعض التدريبات البدنية فى صالة الألعاب الرياضية، خاصة إن اللاعب ارتبط اسمه بالتفاوض مع الأهلى فى الفترة الماضية فى العديد من التقارير المختلفة قبل أن تشير العديد من التقارير الصحفية إلى حسم اللاعب للانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية، بعدما قدم مستوى مميزًا مع مازيمبى فى الموسم الحالى، من دورى أبطال إفريقيا، وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائى على يد الرجاء المغربى، وشارك اللاعب فى 4 مباريات دولية مع الكونغو وسجل هدفًا وحيدًا.

وأثار قميص الزمالك، تساؤلات الجماهير البيضاء عن كيفية حصول اللاعب على قميص الفريق، حيث جاء ذلك فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقان على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، يوم 24 من شهر يناير الماضى، والذى انتهى بالتعادل السلبى، حيث توجه موليكا لمحمود علاء مدافع الزمالك عقب المباراة وقام بتبادل القمصان معه.

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كان الأهلى قد فتح خط مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية، لكن إدارة مازيمبى فضلت تسويق اللاعب أوروبيًا، حيث ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب خضع لفحص طبى مساء أول أمس الجمعة، مع طبيب النادى، وطالبوه ببدء إنهاء إجراءات السفر للانتقال إلى ناديه الجديد دون الكشف عن اسم نادى.

ويستعد الزمالك لمواصلة منافساته فى الدورى الممتاز، الذى استُأنفت منافساته يوم الخميس الماضى، بعد مرور فترة طويلة من تعليق منافسات النشاط الكروى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون الفريق الأبيض على موعد مع نظيره الاتحاد السكندرى، فى التاسعة من مساء غد الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.