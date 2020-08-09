شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يبحث مع اللجنة المعنية بمبادرة دراجتك صحتك المرحلة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع الإدارات واللجنة المعنية بمبادرة دراجتك صحتك اليوم الأحد المقبل لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة الثالثة للمبادرة، ومن المنتظر أن تشهد المراحل القادمة أعداد أكبر من الدراجات لتتناسب مع الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات .

وانتهى حجز المرحلة الثانية والتي تضمنت طرح 1400 دراجة الخميس الماضى ، خلال أقل من نصف ساعة فقط من بدء التسجيل ، وشهدت البوابة الإلكترونية للوزارة تزايداً مستمراً لزوارها تجاوز 47 ألف زائر بهدف التسجيل لاقتناء الدراجة قبل فتح باب التسجيل وحتى انتهاء عملية التسجيل ونفاد الكمية المطروحة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة .

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حدد مسئولو وزارة الشباب والرياضة موعد ومكان تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك، والتى تطرحها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتى تم فتح باب التسجيل لها أمس الخميس.

وتقرر تسليم الدراجات يوم 27 أغسطس الجارى من منفذ مركز شباب الجزيرة، حيث بلغ عدد الدراجات إلى 1400 دراجة مقسمة إلى جبلية وهجين "سريعة".

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة دراجتك صحتك والتى تم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية من خلال بيع 2400 دراجة مدعمة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف وسيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة جغرافيا من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات بما يسمح لنا بتغطية متطلبات جميع الشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجة.