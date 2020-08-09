الأهلي وإنبي .. فايلر يطالب لاعبي الأحمر بالتحرك بدون الكرة

جدة - عمرو شويل الاهلي وانبي

الأهلي ضد إنبي

الأهلي وإنبي

نصح السويسري رينيه فايلر المدير الفني لاعبي الفريق بعدم الأحتفاظ بالكرة خلال مباراة إنبي الللية بالدوري والأهم عدم الوقوف في الملعب خلال فقدان الكرة ، وفي هذا الشأن حرص المدرب السويسري على توجيه عدة نصائح للاعبيه قبل ساعات من مباراة إنبي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الأحد، بإستاد القاهرة بالدوري ويأتي في مقدمتها التركيز وإستغلال الفرص والتحرك بدون كرة بإعتبار أن هذه أهم متطلبات الكرة الحديثة والمطلوب توافرها في اي فريق من أجل الفوز.ويعود الأهلي مساء اليوم الأحد للظهور في بطولة الدوري العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد القاهرة بالمواجهة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وكانت أخر مواجهة لعبها الأهلي في بطولة الدوري العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدوري العام وكذلك جميع المسابقات في مصر وجميع أنحاء العالم للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد

ويسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدوري المصري ، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 في تاريخه، يدخل الأهلي المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة فيما يدخل إنبي المباراة وهو في المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلي لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.

الاهلي وانبي



الاهلي وانبي

وشهدت قائمة الأهلى لمباراة إنبى غيابات كثيرة لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من: حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع، وياسر إبراهيم للإصابة بجذع فى الكاحل، ورامى ربيعة للإيقاف وكهربا للإيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مبارة السوبر، ورمضان صبحى لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى، وكريم نيدفيد ومحمد محمود لإستمرار إصابتهما فيما يغيب كل من: شريف إكرامى وصالح جمعة والثائى الصاعد عربى بدر ومحمد شكرى لأسباب فنية.وأعلن رينيه فايلر، قائمة الفريق للمباراة ، وتضم، كلاً من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، وعلى معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هانى، وأحمد فتحى، وأيمن أشرف، ومحمود متولى، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدى فتحى، ومحمد مجدى «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايى، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخرى، ومروان محسن، وأليو بادجي.