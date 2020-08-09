شكرا لقرائتكم شوبير: من الوارد تتويج الزمالك بالدوري.. والأهلي يفتقد كهربا أمام إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى أحمد شوبير، أن تتويج الزمالك بدوري هذا الموسم أمر وارد وبشدة متوقعاً أن يقدم الفارس الابيض إنطلاقة قوية فى الدور الثانى للمسابقة المحلية ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أذاعة أون سبورت أف أم :" لماذا لايتوج الزمالك بالدوري ؟ ، ليه لأ ، بالعكس كل شىء وارد ، الفريق الابيض ظهر بشكل متميز أمام المصرى وخالف كل التوقعات رغم الغيابات التى ضربت صفوفه وخطفت أبرز نجومه مثل طارق حامد وبن شرقى وأوناجم وشيكابالا ، الدور الثانى مختلف تماماً وأتوقع إنطلاقة قوية للزمالك وأفتكروا كلامى ..طول ما الفارق موجود يبقى الدوري مازال فى الملعب".

وتابع شوبير:"الزمالك أكثر من إستفاد من المباريات الودية بتألق عدد كبير من الناشئين على رأسهم أسامة فيصل وحسام أشرف ويعد أكثر المستفيدين أيضاً بعودة مباريات الدوري للإستعداد لمواجهة الرجاء المغربى بدوري الابطال الافريقى ، بعكس الاهلى يبحث عن ضمان التتويج بالدوري ثم يبحث عن إعطاء فرص للناشئين بعد حسم اللقب نهائياً".

الاهلي وانبى

ويضيف شوبير :"انتظروا مفاجأت فى مباريات اليوم سواء المقاصة وأسوان أو الاهلي وانبى ، انبى لم يخسر مع حلمى طولان ويلاقى المارد الأحمر للمرة الاولى هذا الموسم فهى مباراة مؤجلة ، الاهلى يخوض اللقاء مكسور النجاح بغياب رمضان صبحى لعدم حل مشكلته مع هيدرسيفيلد الانجليزى ، وغياب حسين الشحات الذى أجرى جراحة فى توقيت حرج وغير مفهوم وعليه مليون علامة إستفهام فلقد تحجج بكورونا واجرى الجراحة فى وقت كورونا وتحجج برغبته فى السفر لألمانيا وأجرى الجراجة فى القاهرة وهى جراحة عادية لاتتطلب السفر فلماذا تضيع الوقت".

الاهلي وانبى

الاهلي وانبى

وأكمل حارس الاهلى الاسبق :"الاهلى يفتقد كهربا أيضاً الذى تألق فى الوديات بصورة رائعة ، وكنت أرى أن الاهلى كان فى حاجة لمباراة ودية أخرى ولكنها رؤية فايلر ، وهناك توجه لديه أن يبدأ بمروان محسن وبادجى مباراة انبى وهذا سيكون تغيير غير مفهوم فى تفكير فايلر منذ توليه مسئولية تدريب الاهلى ، كما هناك توقعات ببداية وليد سليمان هداف الفريق للمباراة".ويضيف شوبير :" ظاهرة منع اللاعب المعار من الظهور فى مباراة فريقه ظاهرة سيئة ومن حق الاندية اشراك لاعبيها مثل محمد شريف مع انبى اليوم وإذا أشركه انبى لن يتعرض لأى عقوبة ، الفيفا لايعترف بمثل هذه البنود ولكن الاندية تخشى من تعنت مفاوضات الاهلى والزمالك فى إستعارة لاعبيهم حال الاخلال ببنود الاتفاق".

وعن عودته للتعليق قال شوبير :" سأعود للتعليق على مباريات الكرة قريباً للغاية ".

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وعن المغربى وليد ازارو قال شوبير :" لاعب رائع جدا ، ومهاجم محترم للغاية ولو عاد للأهلى فى الموسم الجديد سوف يصنع الفارق".

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الأحد للظهور في بطولة الدوري العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد القاهرة بالمواجهة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت أخر مواجهة لعبها الأهلي في بطولة الدوري العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدوري العام وكذلك جميع المسابقات في مصر وجميع أنحاء العالم للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدوري المصري ، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 في تاريخه، يدخل الأهلي المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة فيما يدخل إنبي المباراة وهو في المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلي لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.