شكرا لقرائتكم المقاصة لا يعرف الهزيمة أمام اسوان قبل الصدام السادس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق مصر المقاصة اختباراً صعباً مع دقات الخامسة عصر اليوم الأحد، حينما يلاقى نظيره أسوان على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام التي عادت عجلتها للدوران مساء الخميس الماضى بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد.





تاريخ مواجهات مصر المقاصة وأسوان

مواجهة اليوم هي السادسة في تاريخ مواجهات المقاصة وأسوان بأحد ديربيات الصعيد، حقق المقاصة العلامة الكاملة، حيث فاز ذهابا وإيابا في موسم 2015/2016، 3/2 في أسوان، و3/1 في الفيوم.

وفي الموسم التالي، فاز 3/1 في أسوان، وبهدفين دون رد بالفيوم، وفى الدور الأول لدوري هذا الموسم فاز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يزال نانا بوكو هو الهداف التاريخي للمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

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*أخر مواجهة للمقاصة وأسوان فى الدوري

وكانت أخر مواجهات مصر المقاصة بالدوري شهدت تعادلا ايجابياً بهدف لكل فريق أمام الإنتاج الحربى في 8 فبراير الماضى قبل توقف المسابقة فيما فاز تماسيح النيل على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في أخر ظهور.





*ترتيب المقاصة وأسوان فى جدول الدوري

ويحتل المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 7 وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً .





*الظهور الأول لكشرى وجلال مع المقاصة وأسوان

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"أحمد كشرى" مديراً فنياً لفريق أسوان بعدما تولى تدريب الفريق الجنوبى خلال فترة توقف الدوري بعد استقالة مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان من منصبه اعتراضاً على تأخر مستحقات اللاعبين ويسعى كشرى لانتشال تماسيح النيل من مراكز الهبوط لإنهاء الموسم بين الكبار ، كما تعد أيضاً الظهور الأول لأيهاب جلال مديراً فنياً للمقاصة بعد توليه المسئولية خلفاً للنيجيرى ايمانويل أمونيكى.

على الجانب الأخر يأمل إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة في تعديل وضع الفريق الفيومى بعد عودة المسابقة لاسيما أن الفريق يقدم واحداً من أسوأ مواسمه في الدوري منذ صعوده للممتاز .