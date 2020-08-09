شكرا لقرائتكم مجدي عبد العاطي ويوضح سبب ودية نادي مصر ويشن هجوم على أخبار الترين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مجدي عبد العاطي المدرب العام بفريق الانتاج الحربي، عن غضبه الشديد تجاه تناول المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام نادي مصر بسخرية من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال عبد العاي عبر حسابه على فيس بوك"توضيح .....عشان الكلام اللي بعض المواقع وللاسف الصحفيين الصغيرين اللي بيكتبوا اخبار لغرض التراك والفيوز والضحك الهزار دون الرجوع للمصادر وتكلفة نفسهم بأنهم يسالوا اصحاب الشأن في موضوع مباراة الانتاج ونادي مصر الوديه حبيت اوضح الموقف".

أضاف عبد العاطي متحدثاً في نقاط عن سبب لعب المباراة: المباراة اتأجلت لاصابة 21 لاعب من الانتاج بڤيروس كورونا ومنهم كابتن مختار واتنين من الجهاز قبل المباره بعشرة ايام .

2- كان لا يمكن نلعب مباراة رسميه وقوامك الاساسي اللي معافي 12 لاعب فقط منهم 4 ناشئين بعد 6 شهور توقف.

3- قبل المباراة الوديه بيوم الحمد لله ظهرت نتيجة المسحة والحمد لله ظهر نتيجة كابتن مختار وباقي الجهاز 11 لاعب سلبية.

4- اعتقد مينفعش العب رسمي بعد 6 شهور توقف بدون اي مباراة ودية.

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5- كان لازم عشان اجهز 14 لاعب قاعدين في عزل عشرة ايام انهم يتدربوا علي الاقل اسبوع قبل اول مباراة رسميه امام النادي الاهلي الجمعه الجايه

6- مفيش فريق الاعبه او فاضي غير نادي مصر لان الاتحاد مانع نلعب امام اي نادي في ممتاز ب قبل عمل مسحه لهم.

7- المباراه متلعبتش غير لمًا اتاكدنا من نتيجة المسحه لك اللاعبين والجهاز الفني وطلعت كلها سلبيه الحمد لله ولو كان اي حد نتيجته ايجابيه مكنتش لعبنا المباراه.

8-المباراه كان 70 دقيقه علي شوطين والتغيرات مفتوحه وده مكنتش هتقدر تعمله في مباراه رسميه لان في لاعبين شاركوا عشر دقايق لانهم بدنيا مش هيقدروا يلعبوا اكثر من الوقت ده.

وأضاف مدرب الانتاج: اتمني تكون الصوره وضحت وارجو من السادة الصحفيين والمواقع قبل ما تنزل خبر تتأكد وتتعب نفسها عشان توصل الصورة الصحيحة عن الخبر لان الخبر الحقيقه ضايقنا انه يتناول بالشكل ده وتنقله قناة كبيرة زي ابوظبي الرياضيه ويبقي مجال للتريقة والسخرية للرياضة المصرية.

واختتم عبد العاطي: ياريت نخلي بالنا ونحافظ علي شكلنا وكل واحد ينقل خبر يكون مسؤول امام ربنا ونفسه عن صحة وتناول الخبر وتكون المصداقية هدفنا قبل التريند والتراك والمشاهدة واتمني اكون وضحت للجميع الاسباب والملابسات كاملة.