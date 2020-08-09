شكرا لقرائتكم هل الحكم لا يحبذ الاستعانة بالفار لأنه يظهر أخطاءه التحكيمية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت مباراة الزمالك و المصرى ضجة وأزمة م حيث الاعتراض على التحكيم في اللقاء الذى جمع الفريقين بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى ، رغم وجود تقنية الفار في الملعب ، ووجود حكم دولى وهو أمين عمر ، على الفار، بالإضافة إلى محمد عادل حكما للساحة بخلاف الحكام المساعدين .

وشهدت المباراة لجوء محمد عادل حكم الساحة إلي تقنية حكم الفيديو " فار " في احدي الكرات لصالح فريق المصري البورسعيدي ، بعدما طالب لاعبو المصري باللجوء لتقنية الفار واحتساب ركلة جزاء ضد فرجاني ساسي، الا ان الحكم محمد عادل أكد علي قراره باحتساب خطأ علي المصري.

وبمرور أول مباراة بالبطولة بعد عودة استئناف النشاط ، بعد توقف دام 148 يوما ، بسبب جائحة كورونا ، منجد تساؤل يطرح نفسه ، هل الحكم لا يحبذ اللجوء إلى الفار لأنه يكشف القرارات التحكيمية الخاطئة ؟؟

تواصل الخليج 365 مع عدد من خبراء التحكيم ، لرصد اراءهم في التعاون بين حكم الساحة وحكم الفار ، في التقرير التالى ..

ناصر عباس

يرى المحلل والخبير التحكيمى أن الفار يتدخل ويتم اللجوء إليه في الحالات الواضحة الظاهرة أو الفائتة الغائبة عن الحكم ، أو بطاقة حمراء مباشرة وليس انذار ثان ، والهوية المفقودة للاعب ، في المقابل لا يتدخل في الحالات التقديرية من رأى الحكم ، وهناك بروتوكول يحدد حالات تدخل الفار أو عدم تدخله ، فعلى سبيل المثال الفار لا يتدخل في الإنذار .

وأضاف عباس أن تطبيق الفار فى الدورى المصرى تجربة جديدة تحتاج الى تدريب وتدخله يجب أن يكون تحت بند البروتوكول ـ وطبقا للبروتوكول فلا يصح أن يرفض حكم الساحة رؤية الموقف الذى عليه الجدل ، في الفيديو ، لذلك يجب أن يكون حكم الفار على دراية وخبرة مثل حكم الساحة أو أعلى منه حتى يكون هناك ثقة بين الحكمين .

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وأى حكم سيكون سعيدا في الحالات التي لم يراها بصورة واضحة ، لأ همه الرئيسى هو القرار الصحيح وتحقيق العدالة لأن الفار مهمته التدخل الأدنى والفائدة الكبرى باختصار " قليل من التدخل كثير من الفائدة "

سمير عثمان

ويتفق معه سمير عثمان الحكم الدولى السابق ، والذى قال أن الفار أداة مساعدة ، حكم الفيديو عندما يجد حالة مختلفة عن قرار الحكم ينبه لها ، ويخطره بذلك ، لذلك حكم الفيديو لابد أن يكون على خبرة تساوى او تفوق حكم الساحة ، ورغم أن القرار في النهاية قرار الحكم ، لكن يفضل الفترة المقبلة ان يكون حكم الفيديو اعلى او يساوى حكم الساحة في الخبرة والدراية حتى يكون هناك تقبل في الآراء بينهما ، وحتى يكون هناك ثقة في التعامل وتبادل الآراء في الملعب وتقبلها

محمد فاروق

وبالانتقال إلى محمد فاروق الحكم الدولى السابق فقال أن الحكم يكون هدفه الأساسى هو تحقيق العدالة ، ذ1لك لن يتذمر أو يغضب من اللجوء الى تقنية الفيديو ، فاذا أظهر الفار ان قرار الحكم خاطئ هذا افضل من تعرض اى فريق للظلم وانصاف فريق على حساب اخر .