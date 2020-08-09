أبرزها الأهلي وإنبي وديربي جدة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تعود منافسات كرة القدم في شتى أنحاء العالم بشكل تدريجي من جديد، بعد توقف دام لنحو 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتقام اليوم الأحد، الموافق 9 أغسطس 2020، العديد من المباريات والمواجهات على الصعيد العربي، أبرزها ديربي جدة والأهلي وإنبي.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري الممتاز

مصر المقاصة X أسوان

تقام المباراة في تمام الساعة 05:00 مساءً، وتذاع على قناة on sport 2

الأهلي X إنبي

تقام المباراة في تمام الساعة 08:00 مساءً، وتذاع على قناة on sport

الدوري السعودي

الاتفاق X الفيحاء

تقام المباراة في تمام الساعة 06:00 مساءً، وتذاع على القناة الرياضية السعودية 4

ضمك X الفيصلي

Advertisements

تقام المباراة في تمام الساعة 06:15 مساءً، وتذاع على القناة الرياضية السعودية 3

الوحدة X الرائد

تقام المباراة في تمام الساعة 06:30 مساءً، وتذاع على القناة الرياضية السعودية 2

الاتحاد X الأهلي

تقام المباراة في تمام الساعة 08:00 مساءً، وتذاع على القناة الرياضية السعودية 1

الدوري التونسي

النجم الساحلي X اتحاد تطاوين

تقام المباراة في تمام الساعة 06:00 مساءً، وتذاع على التلفزيون التونسي 2

النادي الصفاقسي X النادي البنزرتي

تقام المباراة في تمام الساعة 06:00 مساءً، وتذاع على التلفزيون التونسي 1

النادي الإفريقي X نجم المتلوي

تقام المباراة في تمام الساعة 08:00 مساءً، وتذاع على التلفزيون التونسي 2