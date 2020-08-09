تعود منافسات كرة القدم في شتى أنحاء العالم بشكل تدريجي من جديد، بعد توقف دام لنحو 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتقام اليوم الأحد، الموافق 9 أغسطس 2020، العديد من المباريات والمواجهات على الصعيد العربي، أبرزها ديربي جدة والأهلي وإنبي.
ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة X أسوان
تقام المباراة في تمام الساعة 05:00 مساءً، وتذاع على قناة on sport 2
الأهلي X إنبي
تقام المباراة في تمام الساعة 08:00 مساءً، وتذاع على قناة on sport
الدوري السعودي
الاتفاق X الفيحاء
تقام المباراة في تمام الساعة 06:00 مساءً، وتذاع على القناة الرياضية السعودية 4
ضمك X الفيصلي
تقام المباراة في تمام الساعة 06:15 مساءً، وتذاع على القناة الرياضية السعودية 3
الوحدة X الرائد
تقام المباراة في تمام الساعة 06:30 مساءً، وتذاع على القناة الرياضية السعودية 2
الاتحاد X الأهلي
تقام المباراة في تمام الساعة 08:00 مساءً، وتذاع على القناة الرياضية السعودية 1
الدوري التونسي
النجم الساحلي X اتحاد تطاوين
تقام المباراة في تمام الساعة 06:00 مساءً، وتذاع على التلفزيون التونسي 2
النادي الصفاقسي X النادي البنزرتي
تقام المباراة في تمام الساعة 06:00 مساءً، وتذاع على التلفزيون التونسي 1
النادي الإفريقي X نجم المتلوي
تقام المباراة في تمام الساعة 08:00 مساءً، وتذاع على التلفزيون التونسي 2
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها الأهلي وإنبي وديربي جدة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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