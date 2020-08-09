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محمود علاء وراء ظهور الكونغولى موليكا بقميص الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعًا بعد ظهور الكونغولى جاكسون موليكا بقميص نادى الزمالك، خلال أداء اللاعب بعض التدريبات البدنية فى صالة الألعاب ، خاصة أن اللاعب ارتبط اسمه بمفاوضات مع الأهلى خلال الفترة الماضية فى العديد من التقارير المختلفة قبل أن تحسم تلك التقارير وجهة اللاعب بالانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية، بعدما قدم مستوى مميزًا مع مازيمبى فى الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا، وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائى على يد الرجاء المغربى، وشارك اللاعب فى 4 مباريات دولية مع الكونغو وسجل هدفًا وحيدًا.

وأثار قميص الزمالك تساؤلات الجماهير البيضاء عن كيفية حصول اللاعب على قميص الفريق، حيث جاء ذلك فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا يوم 24 من شهر يناير الماضى، والذى انتهى بالتعادل السلبى، وتوجه موليكا لمحمود علاء مدافع الزمالك عقب المباراة وقام بتبادل القمصان معه.

وكان الأهلى قد فتح خط مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية، لكن إدارة مازيمبى فضلت تسويق اللاعب أوروبيًا، وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب خضع لفحص طبى مساء الجمعة الماضى مع طبيب النادى، وطالبوه ببدء إنهاء إجراءات السفر للانتقال إلى ناديه الجديد دون الكشف عن اسم نادى.

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ويستعد الزمالك لمواصلة منافساته فى الدورى الممتاز، الذى استؤنفت منافساته الخميس الماضى، بعد مرور فترة طويلة من تعليق منافسات النشاط الكروى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس ، حيث سيكون الفريق الأبيض على موعد مع نظيره الاتحاد السكندرى، فى التاسعة مساء غد الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

موليكا مع محمود علاء

 

موليكا بقميص الزمالك
موليكا بقميص الزمالك

 

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