شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث تفاصيل المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك صحتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع الإدارات واللجنة المعنية بمبادرة دراجتك صحتك اليوم، الأحد، لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة الثالثة للمبادرة، ومن المنتظر أن تشهد المراحل القادمة أعداد أكبر من الدراجات لتتناسب مع الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجات .

وانتهى حجز المرحلة الثانية والتى تضمنت طرح 1400 دراجة الخميس الماضى، خلال أقل من نصف ساعة فقط من بدء التسجيل، وشهدت البوابة الإلكترونية للوزارة تزايداً مستمراً لزوارها تجاوز 47 ألف زائر بهدف التسجيل لاقتناء الدراجة قبل فتح باب التسجيل وحتى انتهاء عملية التسجيل ونفاد الكمية المطروحة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة .

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وحدد مسئولو وزارة الشباب والرياضة موعد ومكان تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك، والتى تطرحها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتى تم فتح باب التسجيل لها أمس الخميس.

وتقرر تسليم الدراجات يوم 27 أغسطس الجارى من منفذ مركز شباب الجزيرة، حيث بلغ عدد الدراجات إلى 1400 دراجة مقسمة إلى جبلية وهجين "سريعة".

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة دراجتك صحتك التى تم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية من خلال بيع 2400 دراجة مدعمة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف وسيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة جغرافيا من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات بما يسمح لنا بتغطية متطلبات جميع الشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجة.