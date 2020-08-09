شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تتويج الزمالك بالدورى "وارد".. وانتظروا مفاجأة فى مباراة الأهلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن تتويج الزمالك بدورى هذا الموسم أمر وارد وبشدة، متوقعاً أن يقدم الفارس الأبيض انطلاقة قوية فى الدور الثانى للمسابقة المحلية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لماذا لا يتوج الزمالك بالدورى؟، ليه لأ، بالعكس كل شىء وارد، الفريق الأبيض ظهر بشكل مميز أمام المصرى، وخالف كل التوقعات رغم الغيابات التى ضربت صفوفه وخطفت أبرز نجومه، مثل طارق حامد وبن شرقى وأوناجم وشيكابالا، الدور الثانى مختلف تماماً وأتوقع انطلاقة قوية للزمالك وافتكروا كلامى.. طول ما الفارق موجود يبقى الدورى مازال فى الملعب".

وأضاف شوبير، "الزمالك أكثر من استفاد من المباريات الودية بتألق عدد كبير من الناشئين، وعلى رأسهم أسامة فيصل وحسام أشرف، ويعد أكثر المستفيدين أيضاً بعودة مباريات الدورى للاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى بدورى الأبطال الأفريقى، بعكس الأهلى يبحث عن ضمان التتويج بالدورى ثم إعطاء فرص للناشئين بعد حسم اللقب نهائياً".

وتابع شوبير، "انتظروا مفاجآت فى مباريات اليوم، سواء المقاصة وأسوان أو الأهلى وإنبى، فالفريق البترولى لم يخسر مع حلمى طولان ويلاقى المارد الاحمر للمرة الأولى هذا الموسم، فهى مباراة مؤجلة، فالأهلى يخوض اللقاء مكسور النجاح بغياب رمضان صبحى لعدم حل مشكلته مع هيدرسفيلد الإنجليزى، وغياب حسين الشحات الذى أجرى جراحة فى توقيت حرج وغير مفهوم وعليه مليون علامة استفهام، فلقد تحجج بكورونا وأجرى الجراحة فى وقت كورونا وتحجج برغبته فى السفر لألمانيا وأجرى الجراجة فى القاهرة وهى جراحة عادية لا تتطلب السفر فلماذا تضيع الوقت".

وأشار حارس الأهلى السابق إلى أن "المارد الأحمر يفتقد كهربا أيضاً الذى تألق فى الوديات بصورة رائعة، وكنت أرى أن الأهلى كان فى حاجة لمباراة ودية أخرى ولكنها رؤية فايلر، وهناك توجه لديه أن يبدأ بمروان محسن وبادجى مباراة إنبى، وهذا سيكون تغييراً غير مفهوم فى تفكير فايلر منذ توليه مسئولية تدريب الأهلى، كما هناك توقعات ببداية وليد سليمان هداف الفريق للمباراة".

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وأضاف شوبير، "ظاهرة منع اللاعب المعار من الظهور فى مباراة فريقه ظاهرة سيئة، ومن حق الأندية إشراك لاعبيها مثل محمد شريف مع إنبى اليوم وإذا أشركه إنبى لن يتعرض لأى عقوبة، الفيفا لا يعترف بمثل هذه البنود، ولكن الأندية تخشى من تعنت مفاوضات الأهلى والزمالك فى استعارة لاعبيها حال الأخلال ببنود الاتفاق".

وعن عودته للتعليق قال شوبير، "سأعود للتعليق على مباريات الكرة قريباً للغاية ".

وعن المغربى وليد أزارو قال شوبير، "لاعب رائع جدا، ومهاجم محترم للغاية ولو عاد للأهلى فى الموسم الجديد سوف يصنع الفارق".

ويعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.