شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاصة لا يعرف الهزيمة أمام أسوان قبل المواجهة الـ6 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق مصر المقاصة اختباراً صعباً فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، حينما يواجه أسوان باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام التى عادت من جديد مساء الخميس الماضى بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد.

تاريخ مواجهات مصر المقاصة وأسوان

مواجهة اليوم هى السادسة فى تاريخ لقاءات المقاصة وأسوان بأحد ديربيات الصعيد، حقق المقاصة العلامة الكاملة، حيث فاز ذهابا وإيابا في موسم 2015/2016، 3/2 في أسوان، و3/1 في الفيوم.

وفي الموسم التالي، فاز 3/1 في أسوان، وبهدفين دون رد بالفيوم، وفى الدور الأول لدوري هذا الموسم فاز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يزال نانا بوكو هو الهداف التاريخي للمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

*آخر مواجهة للمقاصة وأسوان فى الدوري

وكانت أخر مواجهات مصر المقاصة بالدوري شهدت تعادلا ايجابياً بهدف لكل فريق أمام الإنتاج الحربى في 8 فبراير الماضى قبل توقف المسابقة فيما فاز تماسيح النيل على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في أخر ظهور.

*ترتيب المقاصة وأسوان فى جدول الدوري

ويحتل المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 7 وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً .

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*الظهور الأول لكشرى وجلال مع المقاصة وأسوان

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"أحمد كشرى" مديراً فنياً لفريق أسوان بعدما تولى تدريب الفريق الجنوبى خلال فترة توقف الدوري بعد استقالة مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان من منصبه اعتراضاً على تأخر مستحقات اللاعبين ويسعى كشرى لانتشال تماسيح النيل من مراكز الهبوط لإنهاء الموسم بين الكبار ، كما تعد أيضاً الظهور الأول لأيهاب جلال مديراً فنياً للمقاصة بعد توليه المسئولية خلفاً للنيجيرى ايمانويل أمونيكى.

على الجانب الأخر يأمل إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة في تعديل وضع الفريق الفيومى بعد عودة المسابقة لاسيما أن الفريق يقدم واحداً من أسوأ مواسمه في الدوري منذ صعوده للممتاز .