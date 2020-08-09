4 تحديات تنتظر فايلر فى مباراة الأهلي ضد إنبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مباراة إنبى اليوم، الأحد، بتحديات كبيرة فى انطلاقة الفريق بالدورى بعد فترة توقف دامت لخمسة أشهر.

وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق التى ستدخل معسكراً بعد قليل لخوض مباراة إنبى المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وتضم القائمة، كلاً من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، وعلى معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدى فتحي، ومحمد مجدى «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري، ومروان محسن، وأليو بادجي.

وشهدت قائمة الاهلى لمباراة إنبى غداً فى الدورى استبعاد صالح جمعة لاعب الفريق ضمن جملة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة، مع كل من حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع وياسر إبراهيم للإصابة بجذع فى الكاحل، ورامى ربيعة للإيقاف وكهربا للإيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر، ورمضان صبحى لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي، وكريم نيدفيد ومحمد محمود لاستمرار إصابتهما فيما يغيب كلاً من، شريف إكرامى وصالح جمعة والثنائى الصاعد عربى بدر ومحمد شكرى لأسباب فنية.