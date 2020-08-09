شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حميد أحداد محير البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المغربى حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء المغربى محير القلعة البيضاء التى ترغب فى استعادته مرة أخرى وإنهاء إعارته من أجل تسويقه والاستفادة المادية من ورائه .

حميد أحداد لاعب ذو إمكانيات قوية يقتنع بها المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون ، إلا أن قائمة الأجانب فى البيت الأبيض مكتملة مما يعوق عودته للعب فى الزمالك .

قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، مخاطبة الرجاء المغربى خلال الفترة الجارية من أجل إعادة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المعار للنادى المغربى، خلال الفترة المقبلة، للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض عند نهاية فترة الإعارة مباشرة، حيث ترفض إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مد إعارة اللاعب خاصة إن النادى المغربى لم يخاطب نادى الزمالك من أجل تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائى، لذا ترغب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء فى استعادة جهود اللاعب من أجل البدء فى عملية تسويقه بالموسم الجديد، خاصة بعد العروض المختلفة التى وصلت إلى الإدارة البيضاء بشأنه عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع النادى المغربى ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

وأشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بإمكانيات المغربى أحداد، إلا إن اكتمال قائمة الأجانب بالفريق الأبيض قد تعوق استعادة جهوده فى الموسم المقبل؛ لذا ترغب إدارة الكرة فى استعادة جهوده مبكرًا للوقوف معه على وجهته المقبلة فى الموسم الجديد بصورة نهائية، خاصة إنه فى حالة عدم وصول عرضًا مناسبًا من الناحية المالية لرحيله بشكل نهائى قد يتم الاتفاق معه على إعارته فى الموسم الجديد ثم عودته فى نهاية الموسم لصفوف الفريق الأبيض، فى ظل الإمكانيات المتميزة التى يمتلكها اللاعب على الصعيد الفنى والبدنى.

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و يرصد اليوم السابق لقطات للاعب حميد أحداد فى الصور التالية :