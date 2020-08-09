شكرا لقرائتكم خبر عن مشير حنفى لسوبر كورة: الخطيب ابن الأهلى.. وفتحى باع تاريخه وكهربا "فشنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مشير حنفى أحد نجوم جيل التسعينيات بالنادى الأهلى، لقب بـ"اللزقة" لما كان يمتع به من قوة فى رقابة مدافعى المنافسين، واعتزل فى سن مبكرة بعد استغناء الأهلى عن خدماته ورفضه الانتقال للزمالك، سوبر كورة التقطت اللاعب للوقوف على رأيه فى بعض الملفات المهمة التى شغلت الوسط الكروى.

وقال مشير حنفى، إن فايلر يسير بخطى ثابتة مع الأهلى بعد وصوله إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وضرب موعدا مع الوداد المغربى، فضلا عن تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى عن جدارة واستحقاق وبفارق كبير عن أقرب منافسيه فى البطولة.

وأكد حنفى أنه صعب جداً تكرار تجرب مانويل جوزيه مع الأهلي، لأن الجيل الذى كان يملكه جوزيه فى القلعة الحمراء لن يتكرر، كل اللاعبين كانوا نجوما، وبطولة أفريقيا مقياس لفايلر مع الأهلى، وإن لم يتوج بها الجمهور لن يرحمه، حيث سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر ولا كأنه عمل حاجة.

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وأضاف لاعب الأهلى السابق، أتمنى وصول فريقى الأهلى والزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا لأن ذلك يعد نجاحا للكرة المصرية، وفى حال خروج الأهلى من البطولة بالطبع سأقوم بتشجيع الزمالك لنبذ التعصب وتهدئة الأجواء الرياضية التى نبحث عنها فى الوقت الحالى لأن المثل بيقول أنا وابن عمى على الغريب.

وأشار حنفى إلى أن الخطيب قيمة كبيرة وأسطورة لا يصح أن نجرح فيه ولو هناك مكانة أكبر من رئاسة النادى الأهلى يستحقها "بيبو" ولو عنده أخطاء لا يصح انتقاده من قبل أبناء النادى الأهلى لأن النادى علمنا حل الأزمات فى الغرف المغلقة.