شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رمضان صبحى رفض عرضاً تجاوز 100 مليون جنيه من نادٍ مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن رمضان صبحى، صانع ألعاب هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى النادى الأهلي، رفض عرضاً خلال الفترة الماضية من أحد الأندية المصرية تجاوز المائة مليون جنيه، وكتب شوبير عبر حسابه الشخصى على تويتر، "الحكايه من النهاية إن نادى مصرى مش بيراميدز تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان، اللاعب رفض وقال فى مصر ياإما الأهلي ياإما بلاش.. بس خلاص".

وأضاف شوبير متحدثاً عن خالد الغندور نجم الزمالك السابق والذى تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، "مش من طبيعتي إنى أعلق على تعليقات حضراتكم لكن الزميل العزيز خالد الغندور فى محنة مرض حقيقية ويحتاج الدعاء من الجميع ده مش وقت أهلي ولا زمالك ده وقت الدعاء بقلب سليم".



شوبير

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ويراقب مسئولو النادي الأهلي العروض التى وصلت خلال الفترة الماضية لرمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من نادي هيدرسفيلد الأنجليزي بعدما شهدت الأيام الماضية عدة عروض أبدت رغبتها في ضم اللاعب الذي مازال مصيره مُعلق حتى الأن ، ووضع الاهلي هذه العروض تحت "الميكروسكوب" وراقب تصرفاتها وإتصالاتها لخطف اللاعب في ظل الرغبة الحمراء للأبقاء على رمضان صبحي ويأتي متابعة الاهلي لهذه العروض بعدما نما إلى علم إدارة القلعة الحمراء أن أندية في أوربا ترغب في شراء اللاعب لكن عرضها المالي ليس كبير كما أن هناك عرضاً من بيراميدو بجانب عرض مصري أخر ربما تدخل في الصفقة لأفساد محاولات الأهلي الأبقاء على اللاعب فقط.

الساعات الماضية شهدت "انفراجة" فى صفقة رمضان صبحى بالأهلى، بعد الاتصالات المكثفة بين إدارة القلعة الحمراء ونظيرتها فى نادى هيدرسفيلد ، ومع اللاعب أيضاً الذى يبدو أنه لم يحسم موقفه بشكل نهائى بشأن البقاء أو الرحيل، ويتسم موقفه بالتغيير من يوم لآخر، بل من ساعة لأخرى ، وفى هذا الشأن، علم ”الخليج 365” أن محاولات الأهلى للإبقاء على رمضان صبحى اقتربت من النجاح، فى ظل التوافق المالى بين القلعة الحمراء والنادى الإنجليزى، وترحيب اللاعب بالبقاء مع الأهلى خلال الساعات الماضية.

مستقبل رمضان صبحي فى الأهلى بات واحداً من أهم القضايا التى تشغل مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وكلّف الأخير أمير توفيق مدير التعاقدات فى النادى بتكثيف المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء اللاعب نهائياً خلال الأيام الحالية حتى يستطيع الأهلى الاستفادة من جهود اللاعب فى الفترة المقبلة، بعدما رفض هيدرسفيلد مشاركة رمضان مع الأهلى محلياً أو أفريقياً إلا بعد حسم صفقة الشراء نهائياً بعدما انتهت إعارة اللاعب للأهلى فى 30 يونيو الماضي.