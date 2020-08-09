مفاجأة من خارج مصر في الاستوديو التخيلي لمباراة الأهلي وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت قناة الأهلي عن وجود مفاجأة من خارج مصر في الاستوديو التحليلي لمواجهة إنبي المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي فريق إنبي على ملعب استاد القاهرة مساء الأحد، في مباراة يعود عن طريقها للمشاركة في الدوري بعد فترة غياب دامت 151 يومًا.

وقال كريم كوجاك مقدم برنامج "10 الصبح في الأهلي" عبر قناة "الأهلي" إن هناك مفاجأة من خارج مصر ستتواجد في الاستديو التحليلي لمباراة إنبي.

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وأضاف أن تغطية المباراة ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساء، وسيقدم الاستديو التحليلي أيمن شوقي.

ويحضر الاستديو كوكبة من المحللين تضم كلا من محمد يوسف وعادل مصطفى وعلاء ميهوب وهاني العجيزي.

وكانت قناة الأهلي أعلنت عن إطلاق خدمة جديدة لجماهير النادي على هامش خطة التطوير، بالإعلان عن أول استوديو تخيلي لنقل صورة حية إلى الجماهير، من خلال النقل المباشر لمباريات الفريق سواء الرسمية أو الودية التي تنقل عبر شاشتها.

وتعد الاستوديوهات الافتراضية -التي قررت شركة "لايف" صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي والتابعة لشركة "استادات القابضة" تنفيذها في قناة الأهلي- هي الأحدث في كل القنوات العالمية، وتعد نقلة في مجال البث المباشر.