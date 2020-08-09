مواعيد مباريات الأحد.. عودة الأهلي وديربي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوري السعودي، والتي يأتي أبرزها عودة الأهلي بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

ويستضيف الأهلي فريق إنبي على ملعب استاد القاهرة مساء الأحد، في مباراة يعود عن طريقها للمشاركة في الدوري بعد فترة غياب دامت 151 يومًا.

ويستعرض الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأحد:

الدوري المصري

17:00.. مصر المقاصة وأسوان.. أون تايم سبورتس 2.. بتعليق محمد الغياتي.

20:00.. الأهلي وإنبي.. أون تايم سبورتس.. بتعليق أيمن الكاشف.

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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

18:00.. الاتفاق والفيحاء.. KSA Sports 4 HD

18:15.. ضمك والفيصلي.. KSA Sports 3 HD

18:30.. الوحدة والرائد.. KSA Sports 2 HD

20:00.. اتحاد جدة وأهلي جدة.. KSA Sports 1 HD