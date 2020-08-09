"مروان محسن مهاجماً".. تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة إنبي في الدوري.
ويلعب الأهلي وإنبي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الموسم الحالي في الثامنة مساء اليوم الأحد.
وأفاد مراسل "الخليج 365" أن مدرب الأهلي استقر بشكل كبير على الدفع بمروان محسن أساسياً في هجوم الأهلي، مع تواجد جيرالدو ضمن ثلاثي خلف المهاجم الوحيد.
وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد هاني.
خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.
ثلاثي خلف المهاجم: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو.
خط الهجوم: مروان محسن.
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