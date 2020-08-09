حسم فريق برشلونة الإسباني تأهله بشكل رسمي، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على نابولي الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الإياب التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت، على ملعب كامب نو، ضمن ثمن نهائي المسابقة.
وكانت نتيجة مباراة الذهاب في إيطاليا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل فريق برشلونة بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-2.
سجل لينجليت وليونيل ميسي ولويس سواريز - من ركلة جزاء - أهداف برشلونة في الدقائق
بهذه النتيجة يضرب نادي برشلونة موعدًا مع بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم الجمعة المقبل، في مدينة لشبونة البرتغالية.
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا
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