رياضة | صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية عن أن برشلونة يرغب في ضم البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، مع وعد اللاعب بدور أساسي في الفريق الكتالوني.

وأشارت إلى أن برشلونة يريد استغلال أن سيلفا بات مؤخرًا خارج التشكيلة الأساسية للمدرب بيب جوارديولا، لحساب فيل فودين، من أجل إقناعه باللعب في "كامب نو".

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وأوضحت الصحيفة أن برشلونة، لن يستطيع دفع أموال صفقة سيلفا، لذلك سيغري مانشستر سيتي لإجراء صفقة تبادلية تتضمن نيلسون سيميدو الذي يحظى بإعجاب جوارديولا.

يذكر أن سيلفا، ليس أول لاعب يريد برشلونة ضمه من مانشستر سيتي هذا الموسم، بل سبق أن طلب البارسا التعاقد مع المدافع إريك جارسيا.