رياضة | رمضان صبحي يتلقى عروض آسيوية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يتلقى عروض آسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى رمضان صبحي، جناح الأهلي ومنتخب مصر، عدة عروض آسيوية، للرحيل عن ناديه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، عقب نهاية إعارته مع الأهلي.

وقدمت عدة شركات مختصة بتسويق اللاعبين، عدة عروض لرمضان للتواجد في آسيا، من خلال الدوريات الخليجية والدوري الصيني.

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ولا يزال الأهلي يطارد نادي هييدرسفيلد تاون الإنجليزي، للتعاقد مع رمضان صبحي، الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وغاب صبحي عن قائمة الأهلي المقررة لخوض لقاء إنبي غداً الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى إنجلترا بعد انتهاء إعارته، حيث لم يقم الأهلي بالحصول على موافقة هيدرسفيلد تاون، لتمديد إعارة اللاعب.