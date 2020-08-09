رياضة | جاتوزو يحدد عورات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جاتوزو يحدد عورات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي أسفه عقب إقصاء فريقه من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد برشلونة برشلونة الإسباني 1-3، في مواجهة الإياب على ملعب الكامب نو، حيث أكد أن الفريق الكاتالوني لم يكن جيداً خلال المباراة.

أكد جاتوزو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت عقب المباراة: "إذا قرأت الإحصائيات لم تكن هناك مباراة، صنعنا ضعف عدد فرص برشلونة، ووصلنا لمرماهم بسهولة، ولكن العقلية مهمة في هذه اللحظات، وعدم ارتكاب الأخطاء، ولكني راض عن أداء الفريق، كان بإمكاننا الفوز، وبرشلونة لم يكن جيداً، وهذا كان واضحاً".

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وتابع: "إحساسي أن برشلونة لا يمر بفترة جيدة، كان بإمكاننا الفوز بمزيد من التركيز، مرت سنوات دون أن يخرج برشلونة بنسبة استحواذ 47%، ولكن الإقصاء أمر وارد، نلعب أمام أبطال، آسف على الخروج".

وأضاف جاتوزو أنه رغم الموهبة التي يمتلكها عناصر فريقه، ألا أنهم يحتاجون للتطور، مشدداً في الوقت ذاته على احترامه لمدرب البرسا، كيكي سيتيين، معتبراً إياه أحد أفضل مدربي "القارة العجوز".

وقال في هذا الصدد: "سيتيين يمتلك أفكاراً جيدة من وجهة نظري، أتباعه منذ سنوات، منذ أن كان في لاس بالماس، وبعدها مع ريال بيتيس، نمتلك رؤية خططية مشابهة داخل الملعب".