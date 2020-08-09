رياضة | سر استبعاد صالح جمعة من تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر سر استبعاد صالح جمعة من تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قرر طرد نجم الفريق صالح جمعة من تدريبات الفريق الجماعية والتقسيمة اليومية.

وأبدى فايلر المدير الفني للأهلي غضبه من الزيادة في وزن صالح جمعة وتم وضعه داخل برنامج تأهيلي خاص قبل الاعتماد عليه في الفترة المقبلة.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت غياب صالح جمعه عن التقسيمة الجماعية والتدريبات الخططية للمدير الفني للمارد الأحمر السويسري رينيه فايلر.

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وأبدى المدير الفني السويسري للنادي الأهلي غضبه لصالح جمعة واشترط عليه الجاهزية البدنية من أجل الدخول في حساباته مرة أخرى والتواجد في التقسيمة الجماعية أثناء المران.

واشترط فايلر أيضًا على صالح جمعة أن يقوم بمران قوي وكامل التركيز بالإضافة إلى بعض الجوانب الفنية الأخرى مثل التحرك دون كرة وغيرها من واجبات مركزه.

ويقوم صالح جمعة بآداء تدريبات بدنية بعد طرده من مران الأهلي الجماعي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية في صالة الجيم الخاصة بالمارد الأحمر.

ويسعى صالح جمعة لخسارة الوزن الزائد الذي يعوق وجوده في تدريبات الكرة الجماعية من أجل الدخول في حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جديد.