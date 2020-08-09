رياضة | الزمالك يتراجع عن ضم نجم المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتراجع عن ضم نجم المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك إلى تراجع مجلس إدارة القلعة البيضاء عن التفاوض مع المصري البورسعيدي من أجل التعاقد مع نجم الفريق كريم العراقي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال أحمد جلال إبراهيم في تصريحات لوسائل الإعلام:"هناك تعاون مستمر مع النادي المصري وسمير حلبية رئيس النادي البورسعيدي لا يرفض طلب للمستشار مرتضى منصور والعكس صحيح".

وأضاف:"هناك رأي فني ننتظره من كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن ضم كريم العراقي أو عدم ضمه في الفترة المقبلة".

واختتم أحمد جلال إبراهيم تصريحاته قائلاً:" سعيد بعودة الدوري المصري على الرغم من المخاوف من إنتشار فيروس كورونا وأتمنى سلامة جميع اللاعبين وهدف الزمالك في الموسم الحالي هو الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا".