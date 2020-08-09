رياضة | عملاق إسباني يدخل في الصراع على رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عملاق إسباني يدخل في الصراع على رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنضم فريق إشبيلية الإسبانى فى صراع ضم رمضان صبحى، جناح فريق هيدرسفيلد الإنجليزى المعار لصفوف النادي الأهلى، وذلك للحصول على خدماته فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. ويؤغب إشبيلية بشدة الحصول على خدمات صبحى، وينتظر حسم المفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزى لضم اللاعب. وينافس النادي الإسباني، القلعة الحمراء بقوة شديدة للظفر بخدمات اللاعب بشكل رسمي، وتبذل إدارة النادي الأهلي جهوداً كبيرة من أجل إقناع اللاعب بخطوة البقاء. وجاء فريق إشبيلية فى المركز الرابع بالدورى الإسباني الممتاز، خلال الموسم الحالى خلف ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد.

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