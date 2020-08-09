رياضة | الأهلي يحسم مصير الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر تراجع عن فكرة التفريط في أحمد الشيخ جناح الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن فايلر المدير الفني السويسري تمسكه باستمرار الشيخ ورفض فكرة رحيله على الرغم من وصول عرض قوي من جانب براميدز للفوز بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب أحمد الشيخ من سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي في الساعات الماضية الرحيل عن المارد الأحمر والموافقة على عرض براميدز خصوصًا أنه سيحصل على عرض مادي مناسب.