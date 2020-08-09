رياضة | بوكيتينيو وإنزاجي مرشحان لخلافة ساري في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بوكيتينيو وإنزاجي مرشحان لخلافة ساري في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي تسعى لوضع خطة من أجل التعاقد مع مدير فني جديد في الصيف الحالي.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا وصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأنه أصبح من الصعب استمرار ماوريسيو ساري في منصب المدير الفني عقب خروج السيدة العجوز من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الشبكة الإيطالية والصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس تواصلت مع ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام لمعرفة إذا كان مستعدًا للتحدي أم لا.

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وأوضحت الشبكة الإيطالية والصحيفة الإيطالية أن بوكيتينو حر الآن بدون نادي كما أنه اشتهر بحلمه لتدريب يوفنتوس لأن عائلته في الأرجنتين لها جذور في منطقة تورينو.

ونوهت الشبكة الإيطالية والصحيفة الإيطالية أن الإيطالي سيموني إنزاجي أيضًا دخل ضمن حسابات يوفنتوس لكن من الصعب أن يرحل عن لاتسيو عقب التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة الإيطالية والصحيفة الإيطالية إلى أن زين الدين زيدان كان الخيار الأول في وقت سابق لدى أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس لكن الآن من الصعب أن يرحل مجددًا عن قيادة ريال مدريد.