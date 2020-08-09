رياضة | كلوب يوضح الاحتفال الذي لا ينساه لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يوضح الاحتفال الذي لا ينساه لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الإحتفال الذي ينسى بالنسبة له، لنجم الفريق، المصري محمد صلاح.

وقاد كلوب فريق ليفربول لملامسة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عن الفريق لمدة 30 عاماً.

وقال كلوب في تصريحات لقناة ليفربول الرسمية: "انه لشعور مختلف بالفوز مع بطولة في فريق مثل ليفربول".

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وتابع: "طالبت من اللاعبين ألا يستسلموا، فعلنا أشساء لا تصدق هذا الموسم، وفي النهاية حققنا هدفنا".

وواصل: "لن أنسى أهدفنا الثلاث في مانشستر سيتي في الدور الأول، وكذلك مباراة مانشستر يونايتد".

وأتم: "أعجبني احتفال هدف صلاح في اليونايتد بعد تمريرة أليسون، حيث احتفلا سوياً بعد إحراز الهدف".