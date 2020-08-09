رياضة | تعليق قائد الأهلي على تصريحات فاروق جعفر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق قائد الأهلي على تصريحات فاروق جعفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على تصريحات فاروق جعغر، نجم الزمالك السابق، بشأن قيام المنتخب والأندية المصرية برشوى الحكام.

وأكد شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "عمري ما روحت مع حكم بورسعيد ولا لفيت معاهم في المولات وأنا كابتن الأهلي".

وتابع: "مع احترامي لفاروق جعفر ولكن أنا حصدت بطولات كثيرة ولم يحدث هذا الكلام نهائيا".