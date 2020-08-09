رياضة | شادي محمد يكشف كواليس سحب شارة القيادة من عصام الحضري في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شادي محمد يكشف كواليس سحب شارة القيادة من عصام الحضري في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، كواليس سحب شارة القيادة من عصام الحضري، حارس الأهلي والمنتخب المصري.

وأكد شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "بعدما قام مانويل جوزيه الشارة من عصام الحضري قام بالسؤال من هو الكابتن بعد الحضري".

وتابع: "جوزيه قال حسن حمدي رئيس الأهلي وأنا رئيس هذا الفريق وساقوم بسحب الشارة منك وشادي محمد هو الكابتن".