رياضة | المقاصة يوضح موقفه.. هل طلب تأجيل مواجهة أسوان بعد إصابة لاعبيه بالكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاصة يوضح موقفه.. هل طلب تأجيل مواجهة أسوان بعد إصابة لاعبيه بالكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، موقف النادي الفيومي من طلب تأجيل لقاء أسوان بعد ظهور 3 حالات في النادي قبل اللقاء ب24 ساعة.
وأكد وليد هويدي في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: ": "لم نطلب تأجيل المباراة نهائيا وهناك باقي اللاعبين بحالة جيدة والدوري مستمر ولم نفكر في التأجيل".
وأخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بوجود ٣ حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وذلك بناء على نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها غدا الأحد.
وتعود الحالات المصابة في صفوف الفريق للثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد، بجانب الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق.
وفور وصول خطاب اتحاد الكرة غادر الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد بجانب طبيب الفريق المعسكر المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة أسوان، واستدعى إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة الثنائي خالد أوتشو وأودو موسيس لمعسكر الفريق بدلا من الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد.
ويستعد فريق المقاصة لمواجهة أسوان في الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الثامنة عشرة للدوري.