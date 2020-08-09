رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع متافسه فريق إنبي اليوم الأحد 9 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين النادي الاهلي وفريق انبي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتعد تلك المباراة هى الأولى بالنسبة للفريقين بشكل رسمي بعد توقف النشاط الرياضي خلال شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن نادي الزمالك الذي حقق الفوز مؤخرا على النادي المصري البورسعيدي بنتيجة هدف نظيف على ملعب برج العرب بالإسكندرية.