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لحظة بلحظة مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل يلتقي فريق الأهلي نظيره نادى إنبي ، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وعادت منافسات الدوري المصري من جديد، بعد فترة توقف طويلة لعدة أشهر، وتحديدًا منذ شهر مارس الماضي، بسبب أزمة "كوفيد-19".

 الاهلي وانبي .. موعد مباراة الأهلي ضد إنبي
 

موعد مباراة الاهلي وإنبي

الأهلي ضد إنبي

موعد مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري

 

 

تُقام مباراة الأهلي وإنبي في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

 

ستُذاع مباراة الأهلي وإنبي على قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي ضد إنبي

موعد مباراة الاهلي وإنبي

 الاهلي وانبي

يأمل نادى الأهلي في مواصلة نغمة الانتصارت في مستهل مشواره ببطولة الدوري المصري بعد استئناف المسابقة، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 في تاريخه.

 

الأهلي ضد إنبي

وخاض الأهلي مباراتين وديتين استعدادا للدورى، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.

الأهلي وإنبي 

موعد مباراة الاهلي وإنبي

الأهلي ضد إنبي

في المقابل، يرغب فريق انبي في تحقيق نتيجة إيجابية، في محاولة لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري.

​ماتش الاهلي 
 

واستعد إنبي لعودة بطولة الدوري المصري بخوض مباراتين وديتين، حيث حقق الفوز على مصر المقاصة برباعية لهدفين، وتعادل أمام نادي مصر بهدف لكل فريق.

ماتش الاهلي 
 

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، جمعهما من 16 فوزًا متتاليًا، بينما يتواجد إنبي في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

 

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


ماتش الاهلي 

 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري، ومروان محسن، وأليو بادجي".

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شهدت قائمة الأهلي لمباراة إنبي غداً في الدوري غيابات  كثيرة لأسباب مختلفة حيث يغيب  كلاً من ،حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع وياسر إبراهيم للإصابة بجذع فى الكاحل، ورامى ربيعة للإيقاف وكهربا للأيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مبارة السوبر، ورمضان صبحى لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي ، وكريم نيدفيد ومحمد محمود لإستمرار إصابتهما فيما يغيب كلاً من ،  شريف إكرامي وصالح جمعة والثائي الصاعد عربي بدر ومحمد شكري لأسباب فنية.

 الأهلي ضد إنبي
 

وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية لخماسي الفريق رامي ربيعة، وصالح جمعة، ومحمود كهربا، وعربي بدر، ومحمد شكري، عصر أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

 

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 الأهلي ضد إنبي

وشهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الرئيسي، الذي يأتي استعدادًا لمواجهة إنبي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره إنبي في الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

 الاهلي وانبي
 

كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق مساء اليوم السبت، في المران الأخير قبل مواجهة إنبي غدًا.

 

وحصل حراس الأهلي على وحدات تدريبية متنوعة في مران اليوم استعدادًا لمواجهة الغد.

 

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ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران المسائي، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

يتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعهم من 16 انتصار وتعادل وحيد في الدوري الأولن بينما يقبع انبي في المركز السابع برصيد 25 نقطة جمعهم من 6 انتصارات و7 تعادلات و5 هزائم.

فيما ارتقى الزمالك للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز أثر فوزه القوي بهدف نظيف ضد المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وجاء ترتيب جدول الدوري قبل مباراة الأهلي وإنبي 

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