شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. الأهلي يُسقط ريال مديد في احتفالية نادي القرن بلدغة صنداي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يحمل شهر أغسطس ذكري رائعة لجماهير النادي الأهلي، خاصة وأنه الشهر الذي يتزامن مع فوز الفريق الأحمر على ريال مدريد في احتفالية نادي القرن والتي كانت بالتحديد في 4 أغسطس عام 2011، حيث تمكن الأهلي من تحقيق فوز تاريخى على النادي الملكي بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد القاهرة، احتفالاً بفوز الأول بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى، أحرز هدف الفوز للنادى الأهلى اللاعب النيجيرى صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى هجمة بدأت من خالد بيبو، والذى مررها إلى حسام غالى الذى قام بدوره بمراوغة سيزار حارس مرمى ريال مدريد، ثم مرر الكرة إلى اللاعب النيجيرى المنضم حديثا للأهلى وقتها، وكان وقتها يقود الفريق فنياً البرتغالى مانويل جوزيه.

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مثّل الأهلى فى هذا اللقاء عصام الحضرى فى حراسة المرمى وأشرف أمين وشادى محمد ووائل جمعة وسعيد عبد العزيز، وحسام غالى وهادى خشبة وخالد بيبو ومحمد جودة، وأحمد أبو مسلم وعلاء إبراهيم.

بينما لعب ريال مدريد بتشكيلة مكونة من سيزار فى حراسة المرمى، وفرندو هيرو وجيرمى وكارنكا وروبرتو كارلوس وماكليللى وهيليجيرا وفيجو وزين الدين زيدان، وسافيو ورؤول جوانزاليس.