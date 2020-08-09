شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاية عليهم المرض».. وزير الرياضة يرفض اتجاه الجبلاية لفرض عقوبات على مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رفضه التام لمعاقبة أي نادي أو لاعب أو مدرب يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية إنه لم ولن يسمح بمعاقبة أي لاعب يصاب بهذا الفيروس الذي ضرب العالم كله.

وأضاف: «لا يوجد لائحة أو قانون تسمح لاتحاد الكرة أو أي جهة أخرى بمعاقبة أي شخص يصاب بكورونا».

ياتي تعليق الوزير بعد التصريحات التي أدلي بها محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتأكيده على فرض عقوبات مغلظة على الأندية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وتأكيده أن اللجنة الخماسية تقوم بمتابعة الأندية خلال المباريات وسنفرض عقوبات مغلظة على غير الملتزمين.

وقال الوزير: «على الجميع الالتزام بتطبيق الدليل الاسترشادي والإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الوزارة واللجان الطبية من أجل مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره»

ووجه الوزير رسالة للمسؤولين في الجبلاية: «مفيش عقوبات على أي إصابة، وكفاية على المصابين إصابتهم بفيروس كورونا، لأن التعرض للمرض قضاء وقدر».

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