شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: فتحي وافق على الانضمام للزمالك موسم 2018 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، كان موافقاً على الانضمام للنادي الأبيض.
وأوضح أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية: «فتحي وافق بنسبة 90% على الانضمام للزمالك في موسم 2017-2018 رفقة عبدالله السعيد».
وواصل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته قائلاً: «مجلس مرتضى منصور هو أفضل من تولى إدارة النادي ويأتي بعده مجلس كمال درويش، وبالطبع مجلس حلمي زامورا في العقود الماضية».
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