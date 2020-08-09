شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: فتحي وافق على الانضمام للزمالك موسم 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، كان موافقاً على الانضمام للنادي الأبيض.

وأوضح أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية: «فتحي وافق بنسبة 90% على الانضمام للزمالك في موسم 2017-2018 رفقة عبدالله السعيد».

وواصل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته قائلاً: «مجلس مرتضى منصور هو أفضل من تولى إدارة النادي ويأتي بعده مجلس كمال درويش، وبالطبع مجلس حلمي زامورا في العقود الماضية».