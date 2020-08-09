شادي محمد: أنا تاريخ في الأهلي زي «أهرامات الجيزة»

صرح مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، شادي محمد، بأنه سطر إسمه بأحرف من ذهب داخل جدران القلعة الحمراء بالبطولات والمباريات التي شارك بها وحصدها.

وقال شادي محمد، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أمس السبت، إنه “تاريخ داخل جدران النادي الأهلي مثل أهرامات الجيزة”.

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وأضاف: “أنا تاريخ ومفيش حد قادر يغير ده، فالأهرامات اسمها خوفو وخفرع ومنقرع مينفعش حد يقول اسم تاني أو ينكرها”.

وعن تصريحات مصطفى يونس والتي أكد فيها أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ليس من أبناء القلعة الحمراء، قال شادي محمد: “مفيش حاجة اسمها ابن النادي وخال النادي ولكن الأصح هو أسطورة النادي”.

وتابع: “الخطيب أسطورة ولا يصح أن يقول هذا الكلام نهائيًا فهل من الممكن أن يتم إنكار تاريخ مصطفى يونس”.