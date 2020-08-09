ميسي يسجل هدفاً «خرافياً» أمام نابولي رغم فقدانه لتوازنه

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ 16 من البطولة، التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ملعب كامب نو.

وأحرز ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الـ23 من مجهود فردي رائع، حيث تخطي مدافعي نابولي داخل منطقة الجزاء ليختل توازنه قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى لتسكن شباك الفريق الإيطالي في هدف على طريقة البرغوث الأرجنتيني.

وافتتح مدافع برشلونة كليمو لونجليه التسجيل بهدف في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف لويس سواريز الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء تسبب فيها ليونيل ميسي.

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وبعد سبعة دقائق فقط ، سجل ميسي الهدف الثالث للبارسا واحتفل مع زملائه قبل أن يفسد الحكم الاحتفالات ويعلن وجود لمسة يد بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد ” الفار“.

وبهذا الهدف، سجل ميسي ضد 35 فريقًا مختلفًا في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب في تاريخ المسابقة، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي هز شباك 33 فريقاً مختلفاً بالبطولة.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة فريق بايرن ميونخ الألماني على ملعب "النور" في البرتغال، يوم الجمعة المقبل، في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية.