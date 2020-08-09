أحمد مرتضى منصور يتحدث عن: الزمالك صانع «النهضة الكروية».. نادي القرن.. وصفقة رمضان صبحي

تحدث أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن عدد من الأمور المتعلقة بالقلعة البيضاء، منها ملف نادي القرن، ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد العزيز "زيزو"، بالإضافة إلى صفقة رمضان صبحي .

رمضان صبحي

وكشف أحمد مرتضى أن القلعة البيضاء كانت قريبة من التعاقد مع رمضان صبحي في عام 2014، مؤكداً أن اللاعب كان مرحباً بالانضمام إلى الفريق الأبيض.

وقال أحمد مرتضى، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق والمذاع على قناة "أون تايم سبورتس" أمس السبت، "كنا قريبين من ضم رمضان صبحى فى 2014 بعد مكالمة من لاعب من الزمالك من معسكر المنتخب".

وأضاف أحمد مرتضى: "لاعب الزمالك قالنا إن رمضان صبحى عنده مشكلة فى العقد مع الأهلى وهو مرحب بالانتقال للزمالك تعالوا خلصوا الصفقة لأن علاء عبد الصادق جاى يمضى رمضان على عقد جديد، فأتصلت بأحمد سليمان وقولتله قالى أنا مظبط كل حاجة ولقيت رمضان بعدها موقع للأهلى".

محمود عبدالعزيز

وأكد أحمد مرتضى أن نادى الزمالك رفض بيع محمود عبد العزيز "زيزو" لنادي بيراميدز مقابل 11 مليون دولار.

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وقال عضو مجلس إدارة الزمالك: "رفضنا بيع محمود عبد العزيز لنادى بيراميدز بـ11 مليون دولار، وتمسك مرتضى منصور به لعدم وجود بديل في الزمالك في ذلك الوقت، وكان لازم نبيعه".

نهضة كروية

وأكد أحمد مرتضى أن الزمالك "صاحب نهضة كروية فى مصر من 2014"، موضحاً أن الأهلي "هو اللي كان بيحقق كل حاجة لوحده والمنافسة كانت قليلة جداً لأنه هو الوحيد اللى كان معاه فلوس وبيجيب أحسن اللاعيبه فى مصر".

وأضاف : "مع ظهور الزمالك فى 2014 بدأت المنافسة تعود والكرة تتطور بمنافسة الزمالك على كل البطولات واللاعبين، والدليل قناة الأهلى كان مالهاش منافس فلما ظهرت قناة الزمالك الأهلى بدأ يطور منها وهكذا".

نادي القرن

وعن نادي القرن الإفريقي، قال أحمد مرتضى إن الزمالك هو الأحق باللقب "لأنه الأكثر بطولات فى القرن العشرين كمًا وكيفًا، بـ9 بطولات مقابل 7 بطولات".

وأضاف: "نحن أصحاب قضية ونطلب حقنا من الاتحاد الدولى بعيدا عن نادى الأهلى ونجهز ملف أقوى من الموجود حاليا".

وتابع أحمد مرتضى: "مفيش أى ورقة رسمية تؤكد أن الأهلى هو بطل القرن، لأننا مش لقيين دليل على ذلك فبنطالب الاتحاد الأفريقى ما يدل على أن الأهلى بطل القرن بالأوراق الرسمية، لأن شخص واحد هو اللى حط معايير لفوز الأهلى بهذا اللقب دى وجهة الزمالك".