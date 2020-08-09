شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستدرج تماسيح النيل في الظهور الأول لـ "كشرى وجلال" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق مصر المقاصة اختباراً صعباً مع دقات الخامسة عصر اليوم الأحد، حينما يلاقى نظيره أسوان على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام التي عادت عجلتها للدوران مساء الخميس الماضى بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد.

وكانت أخر مواجهات مصر المقاصة بالدوري شهدت تعادلا ايجابياً بهدف لكل فريق أمام الإنتاج الحربى في 8 فبراير الماضى قبل توقف المسابقة فيما فاز تماسيح النيل على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في أخر ظهور.

ويحتل المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 7 وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً .

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"أحمد كشرى" مديراً فنياً لفريق أسوان بعدما تولى تدريب الفريق الجنوبى خلال فترة توقف الدوري بعد استقالة مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان من منصبه اعتراضاً على تأخر مستحقات اللاعبين ويسعى كشرى لانتشال تماسيح النيل من مراكز الهبوط لإنهاء الموسم بين الكبار ، كما تعد أيضاً الظهور الأول لأيهاب جلال مديراً فنياً للمقاصة بعد توليه المسئولية خلفاً للنيجيرى ايمانويل أمونيكى.

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على الجانب الأخر يأمل إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة في تعديل وضع الفريق الفيومى بعد عودة المسابقة لاسيما أن الفريق يقدم واحداً من أسوأ مواسمه في الدوري منذ صعوده للممتاز .

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام أسوان مكون من :"محمود حمدي وحسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد محسن وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وباولن فوافي وشميلس بيكلي وعمرو مرعي"

ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام المقاصة مكون من :" مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، حسن طارق، أحمد عامر، الحسيني سمير، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، فادي فريد، مصطفى دويدار وكريم الطيب".