شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غداً، الإثنين، على ستاد برج العرب، في الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة تحسين ترتيبه في جدول ترتيب المسابقة حيث يحتل الفريق، المركز الثانى بعد فوزه الأخير على المصرى، بهدف نظيف، فى المباراة التى كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من منافسات البطولة.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مواصلة الاعتماد على مصطفى محمد في قيادة خط هجوم الفريق الأبيض في لقاء الاتحاد السكندرى إلى جانب الصاعد حسام أشرف الذى يشارك خلف مصطفى محمد بدلا من المصاب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى سيستمر غيابه أمام زعيم الثغر، نظراً لمعاناته من إصابة في العضلة الأمامية مع عودة طارق حامد لقيادة خط الوسط بعد تعافيه من إصابة الحوض.

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ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المواجهة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إسلام جابر وحسام أشرف وأحمد زيزو في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم".

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرا على المصرى الخميس الماضى فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.