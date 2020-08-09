شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر نتائج مسحة كورونا قبل مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الجهاز الطبى لنادى الزمالك، الحصول على نتائج المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا التى خضع لها اللاعبين وأعضاء جهاز الفريق الأبيض، بمعسكر الفريق بالأمس، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، ضمن الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غدا، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.

وتأتى مسحة كورونا ضمن الإجراءات المتبعة من جانب اتحاد الكرة قبل مباريات الدورى، حيث جاءت مسحة كورونا الأخيرة للاعبى الزمالك جميعها سلبية قبل مواجهة المصرى الأخيرة التى شهدت فوز الزمالك، بهدف دون رد، فى المباراة التى كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليخضع اللاعبين بالأمس لمسحة جديدة من أجل التأكد من سلامة الجميع.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرا على المصرى الخميس الماضى فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.