شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات الأهلي أمام «طولان».. 38 هدفًا باللون الأحمر وصيام تهديفي ‏وحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي بنظيره إنبي، مساء الأحد، بملعب القاهرة الدولي، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويقود الأهلي فنياً، السويسري رينيه فايلر، وفي الجانب الاّخر يقود حلمي طولان الجهاز الفني للفريق البترولي.

وتقابل الأهلي في 20 مباراة سابقة أمام الأندية التي قادها حلمي طولان.

واستطاع أبناء التتش حسم 15 مباراة منهم، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات أخرى، ونجح طولان في الانتصار خلال مناسبتين، آخرهم في مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضي خلال ولايته للاتحاد السكندري.

38 هدفا أهلاويا في شباك أندية حلمي طولان

ويعتبر الفوز الأكبر للأهلي في مواجهة طولان بنتيجة 4/2، وذلك خلال ولايته الفنية للحرس موسم 2005-2006، وبالنتيجة ذاتها خلال ترأسه الجهاز الفني للزمالك في 2013 خلال دوري أبطال أفريقيا، بينما كان الانتصار الأكبر لطولان بثلاثية نظيفة في ولايته للحرس موسم 2012-2013.

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الأهلي زار الشباك 38 مرة خلال المواجهات التي جمعته بالأندية التي يقودها حلمي طولان، بينما اهتزت شباكه 16 مرة، وعجز المارد الأحمر عن هز شباك فرق طولان خلال مباراة وحيدة فقط من بين 20 مواجهة، وذلك في لقائه أمام الحرس بالدوري موسم 2012-2013.